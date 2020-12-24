«Для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения в соответствии с трехсторонними договоренностями в зоне конфликта оперативно был развернут российский миротворческий контингент из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов отметил, что на сегодняшний день Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Он подчеркнул, что они обеспечивают реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на 23 наблюдательных постах.

«Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки», — подчеркнул он.

Герасимов добавил, что Генеральным штабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении.