В Петербурге завершили ремонт подлодки «Краснодар» 

Петербургские корабелы завершили первый плановый ремонт подводной лодки проекта 636.3 "Краснодар" Черноморского флота, Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Кронштадтского морского завода, где проводились работы, Анатолия Белоева.

Ремонт включал в себя докование и сервисное обслуживание. Он проводили в доке "Трех эсминцев", построенном во второй половине XIX века. Длина дока составляет 186,6 метра, ширина — почти 30 метров, глубина — 8,3 метра.