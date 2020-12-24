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Москва

В России завершены испытания зенитной ракеты «Стрела-9М333» 

RT на русском 1 час назад
Испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333», предназначенной для ЗРК «Стрела-10М», успешно завершены, сообщили в концерне «Калашников».

«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны России», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце ноября Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В октябре также был проведён успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО.
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Армия , Видео , Министерство обороны , РИА Новости , Оренбургская Область
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