Минобороны усилило авиаразведку в приграничных районах России 

Все новости на карте

«Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, благодаря этому можно будет более оперативно реагировать на нарушения в воздушном пространстве.

Герасимов добавил, что увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами.