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ОБСЕ обнаружила пропажу военной техники ВСУ в Донбассе 

Газета.Ru и ещё 1 18 минут назад
ОБСЕ обнаружила пропажу 93 танков ВСУ в Донбассе
Фото: Reuters
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружила исчезновение военной техники украинской армии в Донбассе. Об этом сообщается на сайте миссии.
В результате проверки выяснилось, что из места размещения украинского вооружения в Донецкой области пропали 93 танка Т-64, восемь 152-миллиметровых гаубиц 2С3 «Акация» и шесть 122-миллиметровых 2С1 «Гвоздика».
Как пишет портал «Военное дело», исчезновение техники может свидетельствовать о том, что Украина готовиться начать масштабные боевые действия в регионе.
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Армия , ОБСЕ , Киев
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