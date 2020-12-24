Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Фрегат «Адмирал Григорович» направляется в Средиземное море 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фрегат «Адмирал Григорович» направляется в Средиземное море
Фото: ТК «Звезда»
Фрегат «Адмирал Григорович» начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Фрегат будет выполнять задачи в дальней морской зоне вместо фрегата «Адмирал Эссен».
Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные — до 2 000 километров.
Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
ТК «Звезда»: последние новости
В Генштабе сообщили об усилении системы разведки у границ РФ В Генштабе сообщили об усилении системы разведки у границ РФ «Никто дальше нас»: сегодня исполняется 106 лет Дальней авиации «Никто дальше нас»: сегодня исполняется 106 лет Дальней авиации Автопушки и гранатометы: мотострелки ЗВО отбили атаку условного противника Автопушки и гранатометы: мотострелки ЗВО отбили атаку условного противника
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение