Фрегат «Адмирал Григорович» направляется в Средиземное море 

Фрегат «Адмирал Григорович» начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Фрегат будет выполнять задачи в дальней морской зоне вместо фрегата «Адмирал Эссен».

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные — до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.