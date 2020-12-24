«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» 

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран», сообщили в пресс-службе флота.
«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», — передает ТАСС сообщение ТОФ.
Ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.
Напомним, 16 декабря в Минобороны сообщили, что модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.
Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.