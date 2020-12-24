Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран», сообщили в пресс-службе флота.

«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», — передает ТАСС сообщение ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.
Напомним, 16 декабря в Минобороны сообщили, что модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.
Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Америку предупредили о «печальных последствиях» нынешней политики в отношении России Америку предупредили о «печальных последствиях» нынешней политики в отношении России Минобороны рассекретило новые данные о скорости «Авангарда» Минобороны рассекретило новые данные о скорости «Авангарда» Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана
Армия , Видео , Министерство обороны , Дальзавод , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
00:47
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение