Под Воронежем прошли учения мотострелков

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Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отразили нападение условного противника под Воронежем.

Замысел учений состоял в проведении встречного боя с превосходящими силами условного неприятеля. Мотострелки остановили продвижение как живой силы, так и техники.

Для этого они применяли автоматические 30-мм пушки БТР-82А, гранатометы РПГ-7В и стрелковое оружие. Частая смена огневых позиций и непрерывный огонь позволили создать ситуацию тактического преимущества на поле боя.

Также мотострелки отработали десантирование из бронетранспортеров с ходу для занятия выгодной позиции по рубежу открытия огня.

В тактических учениях задействовали 500 военнослужащих около 80 единиц вооружения и техники.