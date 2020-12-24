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Автопушки и гранатометы: мотострелки ЗВО отбили атаку условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Под Воронежем прошли учения мотострелков
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО отразили нападение условного противника под Воронежем.
Замысел учений состоял в проведении встречного боя с превосходящими силами условного неприятеля. Мотострелки остановили продвижение как живой силы, так и техники.
Для этого они применяли автоматические 30-мм пушки БТР-82А, гранатометы РПГ-7В и стрелковое оружие. Частая смена огневых позиций и непрерывный огонь позволили создать ситуацию тактического преимущества на поле боя.
Также мотострелки отработали десантирование из бронетранспортеров с ходу для занятия выгодной позиции по рубежу открытия огня.
В тактических учениях задействовали 500 военнослужащих около 80 единиц вооружения и техники.
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Армия , Воронеж , Воронежская Область
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