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Истребитель шестого поколения получит виртуального второго пилота 

Популярная механика и ещё 2 24 декабря 2020
Истребитель шестого поколения получит виртуального второго пилота
Фото: Pixabay
Разрабатываемый для ВВС США в рамках проекта NGAD истребитель шестого поколения получит второго пилота на основе системы искусственного интеллекта.
Американские лётчики получат напарника с искусственным интеллектом.
Перспективный истребитель шестого поколения, который разрабатывается в рамках проекта Пентагона под названием Next Generation Air Dominance для Военно-воздушных сил США, должен получить виртуального второго пилота — он будет представлен системой искусственного интеллекта. Об этом рассказал помощник по закупкам министра военно-воздушных сил Уилл Ропер.
Он утверждает, что в самолёте шестого поколения проекта NGAD будет находиться второй пилот под управлением искусственного интеллекта — скорее всего, для этого приспособят созданную на основе алгоритмов игры в шахматы систему под названием ARTUµ. Система искусственного интеллекта будет играть сугубо вспомогательную роль по отношению к пилоту.
Ропер отметил, что основная уязвимость систем искусственного интеллекта заключается в логике их работы, тогда как реальные военные действия могут выходить за рамки строгих инструкций. В таком случае потребуется присутствие человека для принятия оперативных решений в нестандартных ситуациях. В сентябре Ропер заявлял, что Пентагон в условиях секретности построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип самолёта нового поколения.
Скорее всего, под ним имеется в виду беспилотный или пилотируемый истребитель шестого поколения. Все подробности об этом засекречены — известно только, что военным якобы удалось «побить множество рекордов». Испытания проводились совместно с одной из военно-промышленных корпораций. Перспективный самолёт должен будет встать в строй вместе с истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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Комментарии
Армия , Уилл Ропер , Пентагон , США
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