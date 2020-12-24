Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета США 

Президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны, сообщает телеканал «360».
Об этом Трамп сообщил заявлении, которое адресовал Палате представителей конгресса США.
«К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — отметил президент США.