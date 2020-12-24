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В России изготовлен опытный образец двигателя для стелс-бомбардировщика 

Русская Планета 3 часа назад
В России изготовлен опытный образец двигателя для ПАК ДА
Фото: Wikipedia
Опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) уже разработан. Об этом сообщил «Интерфакс», со ссылкой на управляющего директора «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.
Для комплектации двигателя использованы ресурсы большинства предприятий «ОДК-Кузнецов». Его планируют собрать до конца года, после чего начнут стендовые испытания.
ПАК ДА создается компанией «Туполев». Стелс-бомбардировщик заменит стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, пишет «Naked Science».
Самолет будет реализован по схеме «летающее крыло» с широким применением технологий малозаметности. Всё вооружение будет размещаться в корпусе машины.
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Армия , Туполев
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