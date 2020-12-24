В России изготовлен опытный образец двигателя для ПАК ДА

Опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) уже разработан. Об этом сообщил «Интерфакс», со ссылкой на управляющего директора «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.
Для комплектации двигателя использованы ресурсы большинства предприятий «ОДК-Кузнецов». Его планируют собрать до конца года, после чего начнут стендовые испытания.
ПАК ДА создается компанией «Туполев». Стелс-бомбардировщик заменит стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, пишет «Naked Science».
Самолет будет реализован по схеме «летающее крыло» с широким применением технологий малозаметности. Всё вооружение будет размещаться в корпусе машины.