В России изготовлен опытный образец двигателя для ПАК ДА

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Опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) уже разработан. Об этом сообщил «Интерфакс», со ссылкой на управляющего директора «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.

Для комплектации двигателя использованы ресурсы большинства предприятий «ОДК-Кузнецов». Его планируют собрать до конца года, после чего начнут стендовые испытания.