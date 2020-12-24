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Москва

Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
22 декабря над водами Японского и Охотского морей российским истребителем Су-30 был перехвачен японский патрульный самолет OP-3C. В Национальном центре управления обороной уточнили, что перехваченная цель двигалась в сторону российской госграницы. Нарушения государственной границы России при этом не произошло. При приближении экипаж смог идентифицировать воздушную цель и сопроводил ее в обратном направлении.
Ранее 7 декабря истребитель Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России.
Су-30 — это советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.
Армия , Видео , НЦУО РФ
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