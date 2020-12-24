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Москва

Россия восстановила проект по обкатке оружия в Арктике 

РИА Новости 6 часов назад
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний вооружения в Арктике.

"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", — рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

С начала 1990-х годов содержание испытательной базы не финансировалось, и ее пришлось законсервировать. В итоге, лаборатория пришла в негодность, а оборудование устарело.
Руководитель научно-технического центра испытаний и экспериментальных исследований вооружений, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев отметил, что специалистам удалось восстановить утерянную уникальную технологию тестирования.
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Армия , Видео , Сергей Карасев , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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