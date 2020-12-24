"На полигоне ЦНИИточмаш завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 миллиметров) в экстремальных температурных от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и затрудненных (запыление, дождевание) условиях", — рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.