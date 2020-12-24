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Носитель беспилотников «Посейдон» АПЛ «Белгород» передадут флоту в 2021 году 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Носитель беспилотников «Посейдон» АПЛ «Белгород» передадут флоту в 2021 году
Фото: РИА Новости
Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России носителя ядерных подводных беспилотников "Посейдон" подлодки "Белгород" и двух субмарин проекта "Ясень-М" "Казань" и "Новосибирск" перенесена на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагалось, что до конца 2020 года ВМФ получит АПЛ специального назначения "Белгород" проекта 09852 — носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" и многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень-М" — "Казань" и "Новосибирск". Однако сроки сдачи перенесены на следующий год", — сказал собеседник агентства.

Другой источник в кораблестроительной отрасли подтвердил эту информацию. По его данным, перенос передачи флоту этих трех АПЛ, а также атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А ("Борей-А") на следующий год вызван главным образом тем, что по ряду причин, не зависящих от "Севмаша", строящего субмарины, в установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний.

Передача субмарин

О том, что АПЛ "Борей-А" — "Князь Олег" пополнит ВМФ РФ в 2021 году сообщил на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу. Ранее планировалось, что подлодка будет сдана в 2020 году.
ТАСС пока не располагает официальным комментарием ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).
АПЛ спецназначения "Белгород" была выведена из эллинга 23 апреля 2019 года. Ожидалось, что ее передадут ВМФ в конце 2020 года при том, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" она получит в 2021 году.
Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что лодка завершит все государственные испытания до конца года.
Первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Ожидалась, что она также войдет в состав ВМФ России в конце 2020 года.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Олег Князь , Александр Моисеев , Алексей Рахманов , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Севмаш , ИТАР-ТАСС , Казань , Новосибирск , Новосибирская Область , Республика Татарстан
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