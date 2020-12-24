Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ 

Вадим Дроздов 47 минут назад
23 декабря в Ярославской области прошли полевые сборы снайперов ВДВ. Десантников обучили выверке прицелов с учетом температурного режима и атмосферного давления, выбору позиции и ее маскировке с использованием подручных средств. Заключительным этапом тренировок стала снайперская эстафета: стрелки в составе пар, действуя в незнакомом районе, должны были незаметно переместиться, обнаружить и уничтожить условного противника.
Снайперы ВДВ — это наиболее подготовленные, смелые и инициативные воины, способные в любых, самых сложных условиях выполнить поставленную боевую задачу. Для овладения специальностью необходимо среднее (полное) общее образование. Подготовка снайперов проводится непосредственно по месту службы в войсках.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
«Кровавая река» в Карелии попала на видео
01:30
«Кровавая река» в Карелии попала на видео
Происшествия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
00:47
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
Происшествия
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
01:46
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
В мире
Видео тренировки спецназа в Самарской области
00:51
Видео тренировки спецназа в Самарской области
Армия
Видео коллекции артефактов «чёрных копателей»
02:40
Видео коллекции артефактов «чёрных копателей»
Общество
Нападение своры собак на девушку попало на видео
02:43
Нападение своры собак на девушку попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение