Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ 

23 декабря в Ярославской области прошли полевые сборы снайперов ВДВ. Десантников обучили выверке прицелов с учетом температурного режима и атмосферного давления, выбору позиции и ее маскировке с использованием подручных средств. Заключительным этапом тренировок стала снайперская эстафета: стрелки в составе пар, действуя в незнакомом районе, должны были незаметно переместиться, обнаружить и уничтожить условного противника.

Снайперы ВДВ — это наиболее подготовленные, смелые и инициативные воины, способные в любых, самых сложных условиях выполнить поставленную боевую задачу. Для овладения специальностью необходимо среднее (полное) общее образование. Подготовка снайперов проводится непосредственно по месту службы в войсках.