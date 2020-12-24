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Видео тренировки спецназа в Самарской области 

Вадим Дроздов 59 минут назад
23 декабря в Самарской области прошли учения спецназа Центрального военного округа. Группы спецназа совершили марш на территорию, подконтрольную условному противнику. Разведку проводили с применением беспилотников «Гранат-4». Используя РПГ-26, разведчики подорвали укрепленные здания и легкобронированную технику. Отходящую живую силу уничтожили из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».
Спецназ — это подготовленные по особой программе формирования сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, а также пограничных органов, спецслужб, милиции, полиции, жандармерии, внутренних войск, войск национальной гвардии, предназначенные для проведения специальных операций с применением специальной тактики и средств.
Армия , Видео
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