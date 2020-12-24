Видео тренировки спецназа в Самарской области 

23 декабря в Самарской области прошли учения спецназа Центрального военного округа. Группы спецназа совершили марш на территорию, подконтрольную условному противнику. Разведку проводили с применением беспилотников «Гранат-4». Используя РПГ-26, разведчики подорвали укрепленные здания и легкобронированную технику. Отходящую живую силу уничтожили из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».

Спецназ — это подготовленные по особой программе формирования сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, а также пограничных органов, спецслужб, милиции, полиции, жандармерии, внутренних войск, войск национальной гвардии, предназначенные для проведения специальных операций с применением специальной тактики и средств.