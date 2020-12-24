Российское оружие испытают в условиях Арктики и пустынь

России восстановят лабораторию для тестов новых видов вооружения в экстремальных условиях.

Закрытая в СССР лаборатория по проверке оружия в экстремальных условиях вновь будет работать в России. Она уже прошла аттестацию.

Центральный научно-исследовательским институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) возродит деятельность лабораторий, которые были заброшены во времена СССР, для испытаний стрельбой стрелкового, специального гранатометного и малокалиберного пушечного вооружения (калибра до 30 мм).

"На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытания вооружения в экстремальных температурных (до ±60 градусов С) и затруднённых (запыление, дождевание) условиях. Аттестацию прошли 3 камеры: камера пыли, комбинированная камера тепла и дождя и камера холода", — отметили в ЦНИИТочмаш.

Напомним, в конце 2019 года в ЦНИИТочмаш был запущен высокопроизводительный комплекс «Центр», предназначенный для физико-математического моделирования испытаний стрелкового оружия и боеприпасов. Его мощность составляет более 50 триллионов операций в секунду, что относит его к категории суперкомпьютеров. Ядром комплекса является высокопроизводительный компьютерный кластер, использующий специализированное программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать не только баллистику патрона, но и состояние оружия. Это позволяет ещё на стадии «бумажного» проектирования, до того, как изделие создадут в металле, определить, насколько перспективна та или иная новинка, каким будет срок её службы. Использование суперкомпьютерных технологий позволит сократить сроки разработки новых видов стрелкового оружия и боеприпасов на 50%.