США провалили первые испытания новой гиперзвуковой ракеты 

Стало известно, что первые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты HAWC в США были провалены. Об этом сообщило издание Air Force Magazine, ссылаясь на осведомленные о ходе испытаний источники.

Согласно данным источника, в рамках подготовки к первым летным испытаниям HAWC, в США закрыли воздушное пространство в соответствующей зоне, а также настроили оборудование для получения телеметрии с ракеты в полете. Однако боеприпас с бомбардировщика B-52 Stratofortress так и не был выпущен, что объясняется механическими причинами.

Напомним, что нескольким ранее в США провели три летных испытания HAWC без запуска боеприпаса. Из них два прошли успешно, тогда как во время третьего гиперзвуковая ракета оторвалась от системы подвески на бомбардировщике B-52. Это привело к полному разрушению прототипа боеприпаса.