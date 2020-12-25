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США провалили первые испытания новой гиперзвуковой ракеты 

Ferra.ru и ещё 2 16 минут назад
США провалили первые испытания новой гиперзвуковой ракеты
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что первые летные испытания новой гиперзвуковой ракеты HAWC в США были провалены. Об этом сообщило издание Air Force Magazine, ссылаясь на осведомленные о ходе испытаний источники.
Согласно данным источника, в рамках подготовки к первым летным испытаниям HAWC, в США закрыли воздушное пространство в соответствующей зоне, а также настроили оборудование для получения телеметрии с ракеты в полете. Однако боеприпас с бомбардировщика B-52 Stratofortress так и не был выпущен, что объясняется механическими причинами.
Напомним, что нескольким ранее в США провели три летных испытания HAWC без запуска боеприпаса. Из них два прошли успешно, тогда как во время третьего гиперзвуковая ракета оторвалась от системы подвески на бомбардировщике B-52. Это привело к полному разрушению прототипа боеприпаса.
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Армия , Гиперзвуковое оружие , Росатом , США
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