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В Армейских играх 2021 года заявили об участии почти 50 стран 

Аргументы Недели 1 час назад
В Армейских играх 2021 года заявили об участии почти 50 стран
Фото: соцсети
В Армейских международных играх, которые состоятся в 2021 году, заявили свое участие уже почти 50 стран, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета. Сообщает ДИМК МО РФ.
«На будущий год у нас сегодня уже заявили о своём участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия», — сказал Шойгу.
Он напомнил, что в «АрМИ-2020» приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств.
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Армия , Сергей Шойгу
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