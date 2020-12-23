В Армейских играх 2021 года заявили об участии почти 50 стран 

В Армейских международных играх, которые состоятся в 2021 году, заявили свое участие уже почти 50 стран, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета. Сообщает ДИМК МО РФ.

«На будущий год у нас сегодня уже заявили о своём участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что в «АрМИ-2020» приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств.