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Москва

NI призвал США изменить политику, чтобы избежать войны с Россией 

News.ru и ещё 3 29 минут назад
США просят изменить политику, чтобы избежать войны с Россией
Фото: US Navy/Global Look Press
Американское издание National Interest призвало власти США отказаться от нынешней политики в отношении России и Китая, так как она способна привести к войне с этими двумя державами. NI также перечислил угрозы, исходящие от политики Вашингтона.
По мнению издания, первой угрозой является возможность вступления Москвы и Вашингтона в открытый конфликт в регионах, где соприкасаются их интересы, например, в Сирии. Политика США также приводит к росту числа россиян, считающих обострение отношений с Вашингтоном единственным путём их развития.
США также могли бы пересмотреть отношения с Россией в свете того, что Москва может вступить в союз с Китаем, полагает также National Interest.

Избранный президент Джо Байден и его советники любят говорить не только о обновлённом американском руководстве, но также о восстановлении международного либерального порядка и способности Америки одновременно действовать как революционная сила и сохранять мир. На самом деле опасность ядерного противостояния растёт, — пишет издание.

В статье также говорится, что США делают ставку на «ненадёжных» союзников по НАТО против «ненужных противников» — России и Китая. При этом если Пекин — это соперник экономический, то Москва представляет для Вашингтона «ценностную угрозу», полагает издание.

Что касается экономики, то Россия не в той же лиге, что и Америка. Однако Владимир Путин не хочет соглашаться с утверждением о том, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками имеют право так или иначе управлять миром, включая российскую периферию. Он особенно избегает ситуаций, при которых может сложиться впечатление, что он уступает американскому давлению, — сказано в статье.

Как сообщал NEWS.ru, ранее издание National Interest объяснило, почему российский истребитель пятого поколения Су-57 является «реальной угрозой» для НАТО. Отличительной чертой Су-57 являются его впечатляющие аэродинамические возможности, которые помогают ему совершать «экстремальные манёвры» и искусно вести воздушный бой, говорилось в материале.
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Армия , Джозеф Байден , Владимир Путин , НАТО , Китай , Сирия , США
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