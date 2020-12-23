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Немецкий генерал назвал Россию самой большой угрозой для НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой для НАТО
Фото: Reuters
Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что НАТО повернулась на Восток из-за "российской угрозы".
По его словам, обстановка в Восточной Европы и до ситуации с Крымом была нестабильной.
"Российская угроза реальна", — отметил Зембритцки, так как страна не только "наращивает вооружения", но и активно занимается модернизацией армии и демонстрирует "свои претензии на власть".
Отвечая на вопрос, можно ли назвать Россию главной угрозой, он сказал "определенно".
При этом генерал подчеркнул, что исламский террор угрожает больше каждому отдельно взятому человеку.

"Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально", — рассказал он в интервью.

По словам Зембритцки, в Польше, а также еще трех прибалтийских странах есть четыре боевые группы НАТО, чтобы противостоять российской угрозе. Кроме того, у альянса в Европе находятся мощные силы, которые готовятся к возможным кризисам. Это, по его словам, является реальной сдерживающей силой для россиян.
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Армия , НАТО
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