Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой для НАТО

По его словам, обстановка в Восточной Европы и до ситуации с Крымом была нестабильной.

"Российская угроза реальна", — отметил Зембритцки, так как страна не только "наращивает вооружения", но и активно занимается модернизацией армии и демонстрирует "свои претензии на власть".

Отвечая на вопрос, можно ли назвать Россию главной угрозой, он сказал "определенно".

При этом генерал подчеркнул, что исламский террор угрожает больше каждому отдельно взятому человеку.

"Но мы как военные не можем противостоять ему. А Китай находится довольно далеко от нас территориально", — рассказал он в интервью.