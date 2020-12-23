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Москва

В Генштабе сообщили об усилении активности НАТО у границ России 

RT на русском и ещё 1 23 часа назад
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что военные корабли Североатлантического альянса и стратегическая авиация США увеличили активность у российских границ.
Об этом информирует РИА Новости.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — заявил он в ходе брифинга для иностранных атташе.

Он добавил, что Россия предлагала НАТО и США подумать над мерами для предотвращения негативного развития ситуации, в частности о возобновлении диалога по военной линии.
Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.
RT на русском: последние новости
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Армия , Видео , НАТО и Россия , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , РИА Новости , Висбаден , Германия , Польша , США
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