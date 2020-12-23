В Генштабе сообщили об усилении активности НАТО у границ России 

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — заявил он в ходе брифинга для иностранных атташе.

Он добавил, что Россия предлагала НАТО и США подумать над мерами для предотвращения негативного развития ситуации, в частности о возобновлении диалога по военной линии.