«Мы в окружении!» Японцев напугал российско-китайский авиапатруль 

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Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном завершении полета , продолжавшегося более десяти часов. Минобороны также подчеркивало, что границы государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам.

Тем не менее сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания "Санкэй симбун".

"Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю", — призвал один из них.

"Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!" — попросили в комментариях.

"Япония в окружении!" — испугался пользователь.

"Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!" — съязвил читатель.