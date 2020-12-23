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«Мы в окружении!» Японцев напугал российско-китайский авиапатруль 

РИА Новости 3 часа назад
«Мы в окружении!» Японцев напугал российско-китайский авиапатруль
Фото: © Минобороны РФ
Японские читатели резко встретили новость о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном завершении полета, продолжавшегося более десяти часов. Минобороны также подчеркивало, что границы государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам.
Тем не менее сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания "Санкэй симбун".

"Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий — Хоккайдо, Кюсю", — призвал один из них.

"Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!" — попросили в комментариях.

"Япония в окружении!" — испугался пользователь.

"Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!" — съязвил читатель.
Согласно заявлению Минобороны России, полет проходил строго в рамках международного права. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
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