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Женщины могут войти в состав экипажей самолетов дальней авиации 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Россиянкам могут разрешить войти в состав экипажей самолетов дальней авиации
Фото: РИА Новости
Женщины-летчицы после специальной подготовки могут быть приняты в состав экипажей самолетов дальней авиации (ДА), сообщил командующий ДА ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в эфире телеканала "Россия-24".

"Если девчата хотят летать, надо дать им для этого возможность. Но как это зарекомендует себя потом в перспективе, в том числе на дальней авиации, мы посмотрим после того, как они займут свое место в боевом строю. Но мы к этому готовимся", — сказал Кобылаш в День дальней авиации, который традиционно отмечают в ВС РФ 23 декабря.

Он пояснил, что сначала женщины пройдут подготовку в центре обучения, где будут осваивать этот тип самолета.

"Не всем летчикам, в том числе мужского пола, поддаются такие большие и сложные машины. Посмотрим, как девчата себя зарекомендуют. Может быть, они будут осваивать его даже более легко", — отметил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре девушки — курсанта третьего курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к практическим полетам на учебных самолетах Л-39. Они проходят обучение по специальностям дальней, штурмовой и истребительной авиации.
Ежегодно 23 декабря в Вооруженных силах РФ отмечается День дальней авиации, установленный в 1999 году по приказу тогдашнего главнокомандующего Военно-воздушными силами Анатолия Корнукова.
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Комментарии
Армия , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Москва
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