В ЛНР заявили о торговле ВСУ боеприпасами

Причиной выявленной при проверке в ВСУ крупной недостачи боеприпасов в населённом пункте Войтово на линии соприкосновения в ЛНР оказались действия сержанта украинской армии, который распродал их волонтёрам, сообщает 24 декабря ЛуганскИнформЦентр.
Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, начальник склада имущества ракетно-артиллерийского вооружения одной из бригад ВСУ продал волонтёрам более 30 тысяч украденных боеприпасов.
Осадчий:
«В ходе проверки комиссией вскрыта недостача более 30 тысяч патронов к (автомату Калашникова) АК-74 и 48 гранат РГД-5. Как выяснилось в дальнейшем, украденные боеприпасы [сержант] Тимченко продавал волонтерам, а вырученные денежные средства присваивал себе».