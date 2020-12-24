В ЛНР заявили о торговле ВСУ боеприпасами

Причиной выявленной при проверке в ВСУ крупной недостачи боеприпасов в населённом пункте Войтово на линии соприкосновения в ЛНР оказались действия сержанта украинской армии, который распродал их волонтёрам, сообщает 24 декабря ЛуганскИнформЦентр.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий , начальник склада имущества ракетно-артиллерийского вооружения одной из бригад ВСУ продал волонтёрам более 30 тысяч украденных боеприпасов.

Осадчий: