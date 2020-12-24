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В ЛНР рассказали, как ВСУ торгуют боеприпасами 

ИА Regnum и ещё 1 30 минут назад
В ЛНР заявили о торговле ВСУ боеприпасами
Фото: Reuters
Причиной выявленной при проверке в ВСУ крупной недостачи боеприпасов в населённом пункте Войтово на линии соприкосновения в ЛНР оказались действия сержанта украинской армии, который распродал их волонтёрам, сообщает 24 декабря ЛуганскИнформЦентр.
Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, начальник склада имущества ракетно-артиллерийского вооружения одной из бригад ВСУ продал волонтёрам более 30 тысяч украденных боеприпасов.
Осадчий:

«В ходе проверки комиссией вскрыта недостача более 30 тысяч патронов к (автомату Калашникова) АК-74 и 48 гранат РГД-5. Как выяснилось в дальнейшем, украденные боеприпасы [сержант] Тимченко продавал волонтерам, а вырученные денежные средства присваивал себе».

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Армия , Яков Осадчий
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