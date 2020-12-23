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Названо число погибших и пропавших жителей Нагорного Карабаха 

Lenta.ru 5 часов назад
60 мирных жителей погибли в Карабахе
Фото: РИА Новости
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян назвал число мирных жителей, погибших и пропавших без вести в результате военного конфликта. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает «Sputnik Армения».
Жертвами конфликта стали 60 мирных жителей. Из них 39 человек погибли в результате обстрелов, 21 были убиты в плену или оказались на подконтрольных Азербайджану территориях.

«В большинстве случаев тела найдены и возвращены», — подчеркнул Бегларян.

Еще 40 гражданских лиц числятся пропавшими, часть из которых также предположительно убита.

«По некоторым есть конкретные данные: они были захвачены в плен и находятся в азербайджанской тюрьме. А по другим данные уточняются», — рассказал омбудсмен.

В рамках процесса обмена пленными и заложниками Азербайджану было передано 12 человек, армянской стороне — 45.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. За несколько недель азербайджанской армии удалось занять ряд территорий НКР. 9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых позициях. Затем под контроль Азербайджана были переданы еще три района.
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Армия , Артак Бегларян , ИА Sputnik , Азербайджан
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