Видео Воздушного патрулирования ВКС России 

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22 декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС Российской Федерации и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства.