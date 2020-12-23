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Видео Воздушного патрулирования ВКС России 

Вадим Дроздов 1 час назад
22 декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС Российской Федерации и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства.
Армия , Видео
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