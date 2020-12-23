Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео 

В Нагорном Карабахе в кратчайшие сроки развернут полевой автопарк для военной и специальной техники российского миротворческого контингента.

Переброска в Нагорный Карабах военнослужащих, спецтехники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа идет с аэродрома "Ульяновск" самолетами Ил-76.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября на московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе также разворачивается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.