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Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Нагорном Карабахе в кратчайшие сроки развернут полевой автопарк для военной и специальной техники российского миротворческого контингента.
Переброска в Нагорный Карабах военнослужащих, спецтехники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа идет с аэродрома "Ульяновск" самолетами Ил-76.
Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с полуночи 10 ноября на московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе также разворачивается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.
Армия , Видео
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