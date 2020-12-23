Вышло видео ко Дню Дальней авиации 

23 декабря отмечается День дальней авиации ВВС Российской Федерации — профессиональный праздник для всех военнослужащих имеющих непосредственное отношение к 37-й воздушной армии Верховного Главного командования стратегического назначения.
День дальней авиации ВВС России сравнительно молодой праздник. Он был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушные силами Российской Федерации Анатолия Корнукова. 23 декабря 1913 года совершил свой первый испытательный полет самый большой на тот момент самолёт в мире — четырёхмоторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского — предшественник современных стратегических бомбардировщиков. А 23 декабря 1914 года состоялось формирование первой эскадры тяжёлых бомбардировщиков в Российской империи