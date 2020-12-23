Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Боевики в ЦАР объявили перемирие 

ИА Regnum и ещё 4 2 часа назад
Боевики в ЦАР объявили перемирие
Фото: Reuters
Трёхсуточное перемирие объявила «Коалиция патриотов за перемены» в Центрально-Африканской Республике, сообщает 23 декабря Corbeau News.
Напомним, на фоне предвыборных беспорядков в ЦАР, организованных не допущенным до выборов экс-президентом Франсуа Бозизе, три из шести группировок вышли из соглашения о прекращении огня, заключённого с правительством в начале февраля 2019 г.
Одной из горячих точек ЦАР стал город Бамбари на юге республики, расположенный северо-восточнее столицы. Накануне, 22 декабря, он был захвачен боевиками, а позже федеральные силы выбили их из города.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
ИА Regnum: последние новости
30 истребителей ВВС США устроили «слоновью прогулку» у границ России 30 истребителей ВВС США устроили «слоновью прогулку» у границ России Российский спецназ получил новейшие парашюты «Стайер» Российский спецназ получил новейшие парашюты «Стайер» На Украине призвали устроить российскому флоту «Перл-Харбор» На Украине призвали устроить российскому флоту «Перл-Харбор»
Армия , Франсуа Бозизе , Бамбари , Банги , ЦАР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение