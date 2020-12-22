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Москва

Литва заключила с США контракт на поставку противотанковых комплексов Javelin за $10 млн 

ТАСС и ещё 3 22 декабря 2020
Литва закупит у США ракетные комплексы Javelin на $10 млн
Фото: Reuters
Литва получит от США переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin за $10 млн О заключении сделки сообщило в среду литовское Минобороны.

"С правительством США подписано соглашение о дополнительном приобретении комплексов Javelin на сумму $10 млн, которые поступят на вооружение нашей армии и укрепят ее огневую мощь", — говорится в сообщении.

Поставки приобретаемого вооружения, в которое также включены направляющие для запуска ракет и другое сопутствующее снаряжение, рассчитаны до 2024 года.
Всего в течение десяти лет, как сообщало в августе оборонное ведомство балтийской республики, Литва планирует закупки в США ракет к комплексам Javelin на $104 млн
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Армия , Министерство обороны , Литва , Нью-Йорк , США
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