Литва закупит у США ракетные комплексы Javelin на $10 млн

Литва получит от США переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin за $10 млн О заключении сделки сообщило в среду литовское Минобороны

"С правительством США подписано соглашение о дополнительном приобретении комплексов Javelin на сумму $10 млн, которые поступят на вооружение нашей армии и укрепят ее огневую мощь", — говорится в сообщении.

Поставки приобретаемого вооружения, в которое также включены направляющие для запуска ракет и другое сопутствующее снаряжение, рассчитаны до 2024 года.

Всего в течение десяти лет, как сообщало в августе оборонное ведомство балтийской республики, Литва планирует закупки в США ракет к комплексам Javelin на $104 млн