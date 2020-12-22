Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле 

RT на русском 2 часа назад
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в рамках совместного патрулирования дальней авиации России и Китая.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО.
Су-30 перехватил японский самолет
RT на русском: последние новости
Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле Шойгу доложил Путину о российско-китайском авиапатруле Экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса Экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса Минобороны России возведёт 51 объект на Курильских островах Минобороны России возведёт 51 объект на Курильских островах
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение