Су-30 перехватил японский самолет 

Истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель над нейтральными водами Японского и Охотского морей.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нарушение государственной границы России не допущено.