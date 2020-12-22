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Москва

Су-30 перехватил японский самолет 

РИА Новости 29 минут назад
Су-30 перехватил японский самолет
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Истребитель Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нарушение государственной границы России не допущено.
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