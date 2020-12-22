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Грузия решила закупить еще «Джавелинов» у США 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Грузия решила закупить еще «Джавелинов» у США
Фото: РИА Новости
Грузия в 2021 году намерена «в сотрудничестве со стратегическим партнером — Америкой» закупить дополнительную партию комплексов Javelin («Джавелин») «для усиления возможностей противотанковой обороны», заявил во вторник и.о. министра обороны Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гарибашвили не уточнил, сколько «Джавелинов» дополнительно закупит Грузия. По его словам, в будущем году завершится процесс оснащения грузинских армейских подразделений американскими карабинами М-4.
Ранее Грузия уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin («Джавелин») — 410 ракет и 72 пусковые установки.
Ираклий Гарибашвили, выступая на парламентских комитетских слушаниях, заявил, что Грузия также закупит боевые и разведывательные дроны, не уточнив численность.
Необходимо усилить ПВО, заявил он, сообщив, что Грузия по контракту с Францией уже получила радары, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы системы «Мистраль».
Также продолжится сотрудничество с израильской компанией «Рафаэль»по модернизации ПВО страны.
В июне о том, что Грузия намерена дополнительно приобрести «Джавелины», сообщало минобороны республики.
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Комментарии 3
Армия , В мире , Ираклий Гарибашвили , Министерство обороны , Грузия , США , Тбилиси
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