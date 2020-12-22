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Японские истребители F-15 сопроводили «стратегов» России и Китая 

ИА Regnum и ещё 7 1 час назад
Японские истребители F-15 сопроводили «стратегов» России и Китая
Фото: www.defenseindustrydaily.com
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину об успешном проведении совместного патрулирования стратегической авиацией России и Китая, сообщает 22 декабря Минобороны РФ.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Министр обороны РФ уточнил, что воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей продолжалось более 10 часов.
На некоторых этапах маршрута патрулирования стратегические бомбардировщики России и Китая сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, второе российско-китайское совместное воздушное патрулирование прошло строго по плану, ничьи границы нарушены не были.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Китай
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