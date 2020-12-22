Японские истребители F-15 сопроводили «стратегов» России и Китая 

Все новости на карте

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Министр обороны РФ уточнил, что воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей продолжалось более 10 часов.

На некоторых этапах маршрута патрулирования стратегические бомбардировщики России и Китая сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, второе российско-китайское совместное воздушное патрулирование прошло строго по плану, ничьи границы нарушены не были.