В старейшей военной академии США произошел крупнейший за 45 лет скандал со списыванием

Более 70 курсантов в старейшей американской военной академии в Вест-Пойнте были пойманы с поличным при списывании на экзамене по математике, который проходил онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует телеканал CBS.

По словам представителя академии, полковника Кристофера Офардта, экзамен, о котором идет речь, прошел еще в мае текущего года. Отмечается, что 72 пойманных на жульничестве студента обучаются на первом курсе, еще один — на втором.

"Кодекс чести Вест-Пойнта и характер его программы по развитию остаются нерушимыми, несмотря на удаленное обучение и вызовы, связанные с пандемией. За нарушение этого кодекса курсанты привлечены к ответственности", — подчеркнул Офардт.

Отмечается, что после проведенного расследования двух курсантов оправдали из-за отсутствия доказательств и четверо учащихся отчислились. В списывании признались 58 из оставшихся курсантов, они почти в полном составе были записаны для прохождения шестимесячной реабилитационной программы по вопросам этики. До конца учебы они будут находиться в академии на испытательном сроке.

Курсантам, не признавшимся в жульничестве, после административных разбирательств грозит исключение из академии.