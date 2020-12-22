Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Крупнейший за 45 лет скандал со списыванием произошел в военной академии в США 

Газета.Ru 1 час назад
В старейшей военной академии США произошел крупнейший за 45 лет скандал со списыванием
Фото: depositphotos.com
Более 70 курсантов в старейшей американской военной академии в Вест-Пойнте были пойманы с поличным при списывании на экзамене по математике, который проходил онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует телеканал CBS.
По словам представителя академии, полковника Кристофера Офардта, экзамен, о котором идет речь, прошел еще в мае текущего года. Отмечается, что 72 пойманных на жульничестве студента обучаются на первом курсе, еще один — на втором.

"Кодекс чести Вест-Пойнта и характер его программы по развитию остаются нерушимыми, несмотря на удаленное обучение и вызовы, связанные с пандемией. За нарушение этого кодекса курсанты привлечены к ответственности", — подчеркнул Офардт.

Отмечается, что после проведенного расследования двух курсантов оправдали из-за отсутствия доказательств и четверо учащихся отчислились. В списывании признались 58 из оставшихся курсантов, они почти в полном составе были записаны для прохождения шестимесячной реабилитационной программы по вопросам этики. До конца учебы они будут находиться в академии на испытательном сроке.
Курсантам, не признавшимся в жульничестве, после административных разбирательств грозит исключение из академии.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Газета.Ru: последние новости
Тела свыше 1 тысячи человек обнаружены в местах боевых действий в Карабахе Тела свыше 1 тысячи человек обнаружены в местах боевых действий в Карабахе МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов
Комментарии 12
Армия , CBS , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение