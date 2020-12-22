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Турция направила в Азербайджан 60 военных и обсудит с РФ срок их пребывания 

ТАСС 3 часа назад
Турция направила в Азербайджан 60 военных
Фото: Reuters
Договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуются, и Турция направила туда 60 представителей военного персонала. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной", — сказал он.

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Армия , Война, Карабах , Хулуси Акар , Азербайджан , Турция
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