Турция направила в Азербайджан 60 военных

"Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной", — сказал он.