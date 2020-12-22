Бомбардировщики России и Китая провели второе патрулирование в АТР

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"Двадцать второго декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении.

Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

В МО РФ подчеркнули, что совместное патрулирование проведено для развития российско-китайского партнерства, повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны РФ.

Первое подобное патрулирование состоялось 23 июля 2019 года.