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Вакцина «Спутник V» поступила на Черноморский флот 

ТК «Звезда» и ещё 2 37 минут назад
Вакцина «Спутник V» поступила на Черноморский флот
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первая партия антиковидной отечественной вакцины «Спутник V» доставлена на Черноморский флот. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
Вакцинацию проводят две прививочные бригады в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова.
Вакцина против COVID-19 двухкомпонентная. Сначала привьют медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.
Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины «Спутник V» поступила в Центральный военный округ. Препарат в количестве 3 250 доз распределили между соединениями и учебными заведениями в семи регионах ЦВО.
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Армия , Краснодарский Край , Севастополь , Черноморский
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