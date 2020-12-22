Вакцина «Спутник V» поступила на Черноморский флот 

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Первая партия антиковидной отечественной вакцины «Спутник V» доставлена на Черноморский флот. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Вакцинацию проводят две прививочные бригады в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова.

Вакцина против COVID-19 двухкомпонентная. Сначала привьют медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины «Спутник V» поступила в Центральный военный округ. Препарат в количестве 3 250 доз распределили между соединениями и учебными заведениями в семи регионах ЦВО.