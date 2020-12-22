Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука), следует из «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах».

РИА «Новости» Согласно материалам, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангард» развивают скорость 28 Махов. Уточняется, что это примерно равно 7,5 километра в секунду, передает

Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.

В сборнике указано также, что российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения «Авангард».

«В период с 2012 по 2020 год проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», — говорится в итогах.