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Минобороны рассекретило новые данные о скорости «Авангарда» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 39 минут назад
Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука), следует из «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Согласно материалам, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангард» развивают скорость 28 Махов. Уточняется, что это примерно равно 7,5 километра в секунду, передает РИА «Новости».
Один Мах — число, характеризующее скорость звука в определенной среде. На разной высоте от Земли этот показатель разный, так как воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Непосредственно у земной поверхности один Мах составляет 340 метров в секунду.
В сборнике указано также, что российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения «Авангард».

«В период с 2012 по 2020 год проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», — говорится в итогах.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил, что Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы.
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Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , РВСН , РИА Новости
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