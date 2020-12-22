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Москва

Танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее 

Российская Газета 4 часа назад
Масса танков Leopard 2A7 увеличится до 70000 кг
Фото: Twitter
В то же время в таком виде масса танка будет приближаться к 70000 кг, что существенно ограничит его мобильность и наверняка скажется на проходимости. Уже сейчас отмечаются проблемы при передвижении по пересеченной местности у более легких версий.
Неидеальным является и сам КАЗ, как выяснилось, он может действовать лишь против одиночных ПТУР, однако его эффективность при одновременно запущенных боеприпасах, летящих с разных направлений, существенно снижается. Не может Trophy противостоять и скоростным артиллерийским бронебойным подкалиберным снарядам.
Многие российские и зарубежные военные эксперты считают, что дальнейшее развитие танков с так называемой классической компоновкой, к которым как раз и относится Leopard 2A7, будет встречаться с еще большим количеством различных технических проблем.
Поэтому будущее за перспективной техникой, такой как Т-14 на унифицированной платформе "Армата", который имеет ряд новых решений, обеспечивающих превосходство над предыдущими поколениями бронемашин.
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Армия , Каз , Кемеровская Область
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