МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР 

«Военных мы не посылаем, мы же соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН», — отметил дипломат.

При этом он рассказал, что в ЦАР находятся российские инструкторы, которые работают «по согласованию, по просьбе легитимных властей» республики.

Богданов также отметил, что в ЦАР сейчас нет переворота, но существуют деструктивные силы, которые хотят сорвать предстоящие президентские выборы.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на правительство республики сообщили, что Россия якобы перебрасывает несколько сотен военных и вооружение в ЦАР.