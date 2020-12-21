Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР 

Газета.Ru 10 минут назад
МИД России опроверг переброску российских военных в ЦАР
Фото: РИА Новости
Россия не перебрасывала в Центральную Африканскую республику несколько сотен своих военных и снаряжение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает «Интерфакс».

«Военных мы не посылаем, мы же соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН», — отметил дипломат.

При этом он рассказал, что в ЦАР находятся российские инструкторы, которые работают «по согласованию, по просьбе легитимных властей» республики.
Le Figaro: в ЦАР прибыли сотни военных из России
Богданов также отметил, что в ЦАР сейчас нет переворота, но существуют деструктивные силы, которые хотят сорвать предстоящие президентские выборы.
Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на правительство республики сообщили, что Россия якобы перебрасывает несколько сотен военных и вооружение в ЦАР.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Газета.Ru: последние новости
Тела свыше 1 тысячи человек обнаружены в местах боевых действий в Карабахе Тела свыше 1 тысячи человек обнаружены в местах боевых действий в Карабахе Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов ВМС США приказали агрессивнее действовать против России ВМС США приказали агрессивнее действовать против России
Армия , Михаил Богданов , МИД , ООН , Le Figaro , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение