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Москва

Le Figaro: в ЦАР прибыли сотни военных из России 

Ura.Ru 24 минуты назад
Россия перебросила в ЦАР сотни военных
Фото: ТАСС
В Центральноафриканскую республику, где разгорелся конфликт между властями и оппозицией, прибыли сотни российских военнослужащих. В рамках двустороннего соглашения о военной помощи из России также доставлено тяжелое вооружение.

«В страну переброшены сотни российских военнослужащих регулярных войск, а также тяжелое вооружение», — цитирует французская газета Le Figaro представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги.

По его словам, военную помощь стране оказала также Руанда.
Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в ЦАР между президентской и антиправительственной коалициями. Оппозиция ставит своей задачей помешать действующему главе государства Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок на президентских выборах 27 декабря этого года. Для этих целей в настоящее время отряды повстанцев пытаются перекрыть основные пути снабжения столицы ЦАР Банги.
21 декабря СМИ Центральноафриканской республики написали о том, что объединенные силы повстанцев страны «разгромили» отряд наемников российской ЧВК «Вагнер». По информации африканских журналистов, которую приводит «Национальная служба новостей», столкновение между повстанцами и наемниками произошло недалеко от города Мбаики.
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Армия , Le Figaro
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