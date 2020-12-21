Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Яхрома» 

Российская Газета 1 час назад
В 2021 году в Севастополе начнется строительство радиолокационной станции "Яхрома". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, строительство новейшей РЛС в Крыму будет одной из приоритетных задач военного ведомства на будущий год.

— Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее, — поручил министр.

Ранее сообщалось о планах развертывания в Севастополе радиолокационной станции "Воронеж". Радары планировалось разместить на базе советской РЛС дальнего обнаружения "Днепр", которая находится на мысе Херсонес. Планировалось, что радары будут прикрывать юг России от атаки баллистических ракет.
Российская Газета: последние новости
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытали на море и в субтропиках Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытали на море и в субтропиках В войска начали поступать первые разведывательно-ударные беспилотники В войска начали поступать первые разведывательно-ударные беспилотники Россия приостановила авиасообщение с Великобританией Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
00:08
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
Происшествия В мире
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
01:09
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
Происшествия Новости Москвы
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
00:31
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
Происшествия Криминал
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
08:20
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение