Шойгу рассказал о заболеваемости COVID-19 в армии 

Заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооружённых силах на 100 тысяч человек на 37% ниже, чем по стране. Для этого с апреля в два с половиной раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз — количество тестов в сутки. Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил", — сказал он.

Шойгу добавил, что время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырёх часов в июне.

Военное руководство России приняло решение не переносить весенний призыв в связи с пандемией COVID-19 и не отказываться от намеченных планов по поставкам вооружений в рамках гособоронзаказа, пойдя при этом на беспрецедентные меры предосторожности. Так, работа призывных комиссий началась позже, чем обычно (12 мая при начале самой призывной кампании 1 апреля), процедуры, не требовавшие личного присутствия призывников, проводились в дистанционном режиме.

Все новобранцы в военкоматах тестировались на коронавирус, на вокзалах и аэропортах на пути к месту службы их изолировали от гражданских. По прибытии в воинские части срочников помещали на двухнедельный карантин, во время которого они питались и обучались отдельно от остальных военнослужащих. В результате весенний призыв-2020 состоялся — на срочную службу заступило 135 тысяч человек, как и изначально предполагало Минобороны

Российская армия не только решала внутренние проблемы с COVID, но и активно помогала гражданскому населению тех регионов, где вопрос борьбы с коронавирусом стоял особенно остро. Больше всего работы у военных медиков было в Дагестане: мобильные госпитали и многопрофильные медицинские центры были развернуты в Ботлихе, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.

Минобороны РФ также оказало помощь в борьбе с коронавирусом ряду иностранных государств: в марте 15 самолетов с военными вирусологами и другими специалистами было отправлено в Италию, помощь была оказана жителям провинции Ломбардия, а также Бергамо и Вероны. Кроме того, российские военные медики помогали своим коллегам в Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении.