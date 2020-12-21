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Российский флот пополнится двумя подлодками класса «Борей-А» 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Флот России пополнят две атомные подводные лодки
Фото: Минобороны РФ
Военно-морской флот России в 2021 году пополнят две стратегические подлодки класса "Борей-А", всего флот получит 32 корабля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач… Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" — "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащённые баллистическими ракетами "Булава"… Принять в состав Военно-морского флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения", — сказал он.

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Армия , Сергей Шойгу , Олег Князь , Министерство обороны
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