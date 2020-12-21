Флот России пополнят две атомные подводные лодки

"В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач… Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" — "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащённые баллистическими ракетами "Булава"… Принять в состав Военно-морского флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения", — сказал он.