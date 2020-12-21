Шойгу оценил роль российских миротворцев в Карабахе 

Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, они обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу

«С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями российским воинским контингентом успешно проводятся (…) операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента», — цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу «всех на всех». Организован обмен телами погибших.

Шойгу отметил, что мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома.

«Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев. Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов», — добавил министр обороны.

Он также рассказал, что для размещения российских миро