Летающая боевая машина десанта успешно прошла испытания 

Вертолёт отстрелялся управляемыми ракетами «Атака-ВМ» по мишеням

Опытный образец новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. «Стрельбы признаны успешными», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства также добавил, что вертолёт применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах. По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести «новый вертолёт стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач».

«Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта», — добавил собеседник агентства. В Минобороны РФ сообщали, что первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск. Лётные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле этого года.

Машина разработана в конструкторском бюро имени Миля на базе вертолётов серии Ми-8/17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности, с учётом опыта применения ударных и транспортных вертолётов в Сирии. Вертолёт получил двигатель ВК-2500-03, уверенно работающий на больших высотах и в жарком климате, и усовершенствованный несущий винт.

Ми-8АМТШ-ВН оснащён новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим управлять им в сложных погодных условиях и ночью. Кабина нового вертолёта защищена титановой бронёй, а транспортное отделение закрыто лёгкой арамидной бронёй. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолёта. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Всё вышеперечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта. Вооружение вертолёта составляют пулемёты, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта.