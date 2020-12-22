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В Нагорном Карабахе развернули полевой автопарк для военной техники российских миротворцев 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
В Карабахе развернули парк для военной техники российских миротворцев
Фото: РИА Новости
В Нагорном Карабахе развернули полевой автопарк для военной техники российских миротворцев. Его разместили в районе населенного пункта Ходжалы.
На площади 6 тысяч квадратных метров оборудовали места для размещения более 360 единиц техники, пункт технического обслуживания и ремонта, автозаправочную станцию и склад автобронетанкового имущества.
Автопарк обеспечит стабильное транспортное обеспечение повседневной деятельности российских миротворцев.
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Армия , Азербайджан , Степанакерт
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