В Карабахе развернули парк для военной техники российских миротворцев

В Нагорном Карабахе развернули полевой автопарк для военной техники российских миротворцев. Его разместили в районе населенного пункта Ходжалы.
На площади 6 тысяч квадратных метров оборудовали места для размещения более 360 единиц техники, пункт технического обслуживания и ремонта, автозаправочную станцию и склад автобронетанкового имущества.
Автопарк обеспечит стабильное транспортное обеспечение повседневной деятельности российских миротворцев.
Российские миротворцы разминировали 238 гектаров местности в Нагорном Карабахе. Обнаружено и обезврежено более восьми тысяч взрывоопасных предметов.