ВМС США приказали агрессивнее действовать против России 

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Военно-морские силы (ВМС) США начнут агрессивнее действовать против России Китая , сообщает Guardian со ссылкой на отчет командования Корпуса морской пехоты, военно-морского флота и береговой охраны Соединенных Штатов.

В настоящее время Россия и Китай являются "решительными соперниками" Соединенных Штатов, указано в отчете.

В документе также отмечается, что корабли США "пойдут на просчитанный тактический риск и займут более агрессивную позицию в повседневных операциях", предусматривающих взаимодействие с российскими и китайскими военными.