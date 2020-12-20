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Москва

ВМС США приказали агрессивнее действовать против России 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
ВМС США приказали агрессивнее действовать против России
Фото: РИА Новости
Военно-морские силы (ВМС) США начнут агрессивнее действовать против России и Китая, сообщает Guardian со ссылкой на отчет командования Корпуса морской пехоты, военно-морского флота и береговой охраны Соединенных Штатов.
В настоящее время Россия и Китай являются "решительными соперниками" Соединенных Штатов, указано в отчете.
Названы угрозы морскому господству США
В документе также отмечается, что корабли США "пойдут на просчитанный тактический риск и займут более агрессивную позицию в повседневных операциях", предусматривающих взаимодействие с российскими и китайскими военными.
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Армия , В мире , The Guardian , Китай , Пекин , США
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